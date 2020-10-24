 

Компания Huawei представила еще одни беспроводные наушники

24.10.2020, 1:55, Новости дня

Компания Huawei начала производство беспроводных наушников премиум-класса. Как сообщает разработчик, модель наушников FreeBuds Studio способна работать без подзарядки целые сутки и гарантирует высококачественное звучание, несмотря на довольно-таки скромный размер. Диапазон частот звука от четырех до сорока восьми килогерц.

Объявленная стоимость устройства в Европе составляет 299 евро. Вес устройства – 260 граммов. Как отмечают эксперты, для Huawei это первые наушники с динамическим драйвером на 40 миллиметров.

К особенностями данных наушников относят наличие ANC, а также быстрой зарядки в комплекте. За 10 минут она пополнит батарею емкостью 410 мАч настолько, что наушники можно будет использовать до восьми часов.



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