В Москве за сентябрь от COVID-19 умерли 543 человека

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24.10.2020, 1:48, Новости дня

В сентябре коронавирус стал основной или сопутствующей причиной 1 тыс. 569 смертей в Москве, в 543 случаях пациенты умирали именно от него.

«COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 тыс. 569 случаях. От ковида как основной причины смерти в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в три раза меньше, чем в июне (1 тыс. 605). В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (93 человека). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», – говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, или 5%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», – добавили в департаменте.

За минувшие сутки в РФ выявили 17 тыс. 340 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 478, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 472.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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