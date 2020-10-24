«День тишины» начался на Украине перед местными выборами

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24.10.2020, 1:48, Новости дня

На Украине наступил «день тишины» накануне голосования на выборах в органы местного самоуправления, с субботы запрещена любая предвыборная агитация. Украинцы будут выбирать депутатов и председателей сельских, поселковых и городских советов территориальных общин, где проживают до 10 тыс. избирателей.

Очередные местные выборы на Украине назначены на 25 октября, их планируется проводить по всей территории страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборы пройдут по новому избирательному закону. Депутатов и председателей городских, поселковых и сельских советов территориальных общин, где проживают более 10 тыс. избирателей, будут выбирать по пропорциональной системе с открытыми списками. Нарушение запрета, согласно украинскому законодательству, влечет за собой административную ответственность, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Владимир Зеленский инициировал проведение в день местных выборов всеукраинского опроса по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не будут иметь юридической силы и носят консультативный характер.

Советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов. Это вопросы о пожизненном заключении за коррупцию в особо крупных размерах, создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращении количества нардепов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях и о праве Украины на пользование гарантиями безопасности, определенными Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предположила, что целью опроса Зеленского в день местных выборов является легализация наркотиков в стране, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.



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