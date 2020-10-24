 

Последние дебаты Трампа и Байдена посмотрели 21 млн человек

24.10.2020, 1:08, Новости дня

Последние дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джозефа Байдена привлекли внимание 21,4 млн зрителей.

Лидером по просмотрам оказался телеканал ABC, на котором трансляцию дебатов посмотрели 8,8 млн человек, информирует Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Nielsen.

Как сказано в сообщении, более полные данные Nielsen представит в течение суток, когда будет получен анализ кабельных телеканалов. Также отмечается, что самыми популярными дебатами в истории США остается публичная дискуссия между Трампом и Хилари Клинтон, собравшая у телеэкранов аудиторию в 84 млн человек.

Встреча в Нэшвилле была последней для кандидатов перед всеобщими выборами в США 3 ноября.



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