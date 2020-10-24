 

“Поддержу каждого”. Тихановская призвала белорусов на общенациональную забастовку, если Лукашенко не уйдет в отставку

24.10.2020, 0:40, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что поддержит всех участников национальной забастовки 26 октября, если Александр Лукашенко не выполнит ультиматум – до 25 октября не объявит об отставке. Соответствующее заявление она сделала в видеообращении, опубликованном 23 октября в Telegram-канале.

“Если требования не будут выполнены, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку. Я знаю, что работники предприятий и транспортники, сотрудники “БелЖД”, учителя и студенты планируют забастовки и кампании неповиновения. Я знаю, что частный бизнес поддержит бастующих – 26 октября свои двери закроют многие компании и предприятия. Спортсмены, деятели культуры, врачи и религиозные общины будут устраивать свои акции поддержки. Так начнется первая неделя национальной забастовки”, – заявила Тихановская.

Она поддержала всех, кто присоединится к забастовке в случае невыполнения ультиматума. По ее словам, “народный ультиматум” – это воля белорусского народа.

“25 октября белорусы выйдут на улицы с требованием остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы. А это невозможно без ухода Лукашенко”, – добавила она.

Оппозиционерка заверила, что каждый, кто займет “сторону народа”, получит всю возможную помощь общественных организаций и фондов. 

“Никто не останется в беде. Я поддержу каждого, кто присоединится к народу Беларуси 26 октября”, – сказала Тихановская.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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