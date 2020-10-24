Навальный опроверг заявление Путина, что тот дал согласие на его лечение в Германии

24.10.2020, 0:40, Новости дня

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что тот дал разрешение на вывоз политика из страны после отравления на лечение в Германию.

Накануне Путин сказал, что лично просил Генпрокуратуру разрешить Навальному покинуть Россию после отравления, несмотря на ограничения в выезде, “связанные с судебным следствием и уголовным делом”.

“Про “ограничения на выезд” вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об “оскорблении ветерана” у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает органичения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал”, – заявил Навальный.

Он отметил, что сказанное Путиным убедило его в том, что именно российский президент является заказчиком покушения на него.

“Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла “нетранспортабельность”. Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет – это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы”, – добавил оппозиционер.

Переглянути цей допис в Instagram

– Как понять, что Путин врёт? – Он открывает рот. Доказываю в пяти слайдах карусели, листайте. ⠀ 1. Это легко. Путин лжёт так много, что не помнит, о чем лгал два месяца назад. ⠀ 2. Вчера он заявил: если бы мы хотели отравить, то отравили бы надежно, а не отправили на лечение. Утверждение такое же убедительное, как и “если бы мы подделывали допинг-пробы на олимпиаде, то никто бы не заметил”. И, мол, это лично он дал команду меня вывезти. Мог бы и не разрешить: ведь у меня есть какие-то ограничения. ⠀ 3. Смотрим новости двухмесячной давности. Я в коме. Честные врачи говорят, что меня нужно срочно вывозить и нормально лечить. “Омские врачи” врут, что я нетранспортабельный. ⠀ 4. Моя жена требует отдать меня. Пресс-секретарь Путина Песковв, хлопая глазами сообщает: а мы что? Мы ничего. Это вопрос медиков. ⠀ Таким образом они держат меня 48 часов, ожидая, что “Новичок” в моей крови разложится полностью и его никогда не обнаружат. ⠀ 5. Через 48 часов я внезапно стал “транспортабельным”. А Кремль заявил, что Путин к этому не имеет ни малейшего отношения. ⠀ А теперь выходит, что мнение “омских врачей” никого не интересовало, а все вопросы решал лично “доктор Путин”. ⠀ Ждали, пока я умру либо пока “Новичок” растворится. Ошиблись – лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови. ⠀ Про “ограничения на выезд” вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об “оскорблении ветерана” у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает органичения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал. ⠀ Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла “нетранспортабельность”. Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет – это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. ⠀ PS. Смешно, что он снова побоялся произнести мою фамилию. (фото: @jenskochphoto )

Допис, поширений Алексей Навальный (@navalny) 23 Жов 2020 р. о 3:56 PDT

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.