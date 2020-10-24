Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми из-за коронавируса – гендиректор ВОЗ

24.10.2020, 0:40, Новости дня

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 23 октября заявил, что мир находится на критическом этапе пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Расшифровку его выступления приводит сайт ВОЗ.

“Мы находимся на критическом этапе этой пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся на опасном пути”, – сказал он.

Гебрейесус сообщил, что стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируют в “очень многих странах”, больницы и отделения интенсивной терапии работают на пределе возможностей.

“Мы настоятельно призываем лидеров принять незамедлительные меры, чтобы не допустить дальнейших ненужных смертей, а также – катастрофических нагрузок в службах здравоохранения и закрытия школ. Я уже говорил в феврале и повторяю сегодня: это не учения”, – подчеркнул он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

ВОЗ в последние дни фиксирует рекордные показатели суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире, общее количество подтвержденных случаев болезни, по данным организации, превысило 41,5 млн, умерли уже 1,134 млн пациентов.