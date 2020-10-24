Мнение: Почему Навальный обвинил Путина в 100% лжи?

24.10.2020, 0:35, Разное

Сильно удивил Навальный, назвав ложью заявление Путина о том, что он лично распорядился разрешить оппозиционеру выехать на лечение в Германию после отравления.

Очевидно же, что у тех, кто отравил Навального, был расчет на то, что ни живым, ни трупом Навальный не покинет территорию России. И если бы Навальный погиб, вскрытие сделали бы в России и в свидетельстве о смерти написали бы что угодно, только не об отравлении ядом.

Но Навальный выжил. И совершенно очевидно, что без личного разрешения Путина, Навального не вывезли бы в Германию, и, скорей всего, добили бы в Омске…

Поэтому-то и удивил Навальный своим обвинением, что Путин врет.

Впрочем, возможно, что в обвинении Навального есть тонкий расчет. Теперь-то он спокойно может вернуться в Россию. А Путину придется приставить Навальному серьезную охрану. Чтобы ни один волосок не упал с его головы. Потому что если с Навальным что-нибудь случится после возвращения в Россию, Путину уже не отвертеться. Весь мир будет считать, что это Путин отомстил…

Коллаж отсюда