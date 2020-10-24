 

РЖД решили сократить курсирование поездов на осенне-зимний период

24.10.2020, 0:08, Новости дня

В осенне-зимний период в РФ ограничат движение 19 пар поездов дальнего следования и снизят периодичность движения 38 пар поездов, сообщили в РЖД.

Изменение графика на направлениях планируется проводить по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, которые смогут обеспечить проезд железнодорожным транспортом, пояснили в компании, передает ТАСС.

Пассажирам предложат проехать по запланированным маршрутам в те же даты или в близкие к ним на других поездах, деньги за уже купленные, но отмененные рейсы планируется вернуть в полном объеме.

В конце апреля глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. Тяжелая экономическая ситуация сложилась во всех отраслях транспортного комплекса, следует из его письма.



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