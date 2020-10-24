С начала учебного года 400 школ в РФ побывали на карантине

24.10.2020, 0:08, Новости дня

Около 400 российских школ с 1 сентября прошли через карантин в связи с распространением COVID-19 и уже вернулись к работе в обычном режиме, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября по сегодняшний день 400 школ вернулись к традиционному обучению, то есть прошли через карантин и уже вернулись к нормальной работе», – сказал Кравцов в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС

Министр просвещения также сообщил, что на сегодняшний день 0,3% школ закрыты на карантин. «Дистанционное обучение не носит массового характера, мы не планируем полностью переводить школы на дистанционный формат», – цитирует РИА «Новости» Кравцова.

Он отметил, что три региона продлили осенние каникулы на неделю, чтобы препятствовать распространению коронавируса. По его словам, в таких случаях учебная программа немного перестраивается и материал наверстывается.

Кроме того, Кравцов сообщил об отсутствии вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах.

«Ситуация абсолютно управляемая. Я хочу сказать, что никаких вспышек заболеваний (коронавирусом – прим. ВЗГЛЯД) в школах не зафиксировано», – сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.

За минувшие сутки в РФ выявили 17 тыс. 340 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 478, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 472.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.