Глава МИД Армении раскрыл подробности переговоров в США по Карабаху

24.10.2020, 0:08, Новости дня

На международных переговорах обсуждаются пути обеспечения немедленного прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

В пятницу вечером Мнацаканян встретился с госсекретарем США Майком Помпео и назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными. «У нас были утром очень продуктивные встречи. Мы продолжим нашу работу по поиску пути к очень конкретным и важным целям: установление режима прекращения огня, возвращение к мирному разрешению», – передает РИА «Новости» его сообщение.

По словам Мнацаканяна, сопредседатели Минской группы ОБСЕ в лице России, США и Франции «более чем ясно» высказались с требованием немедленного прекращения боевых действий. «Что очень-очень важно, усилия США в очень значительной степени консолидированы с совместными усилиями сопредседателей Минской группы: Франции, России. Это один из форматов, в которых эти три страны в значительной степени едины в своих усилиях и в значительной степени скоординированы и консолидированы», – отметил он, передает ТАСС.

Кроме того, Мнацаканян на встрече с советником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном предупредил об опасности турецкой экспансии на Южном Кавказе. По его словам, прямое военное участие Турции в развязанной Азербайджаном войне и перевозка иностранных вооруженных террористов из Ближнего Востока серьезно угрожают безопасности всего региона».

Также стало известно, что глава армянского МИД проинформировал О’Брайена о ситуации в зоне конфликта и «массированных обстрелах вооруженными силами Азербайджана мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры во время боевых действий».

«Стороны подчеркнули необходимость выполнения договоренностей о немедленном прекращении огня и сошлись во мнении, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно в рамках единственного международного мандата – сопредседательства Минской группы ОБСЕ», – сказал он.

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, они были на раздельных встречах с госсекретарем США Майком Помпео. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принимает участие в переговорах об урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Он заявил, что на переговорах в Вашингтоне удалось достигнуть «очень хорошего прогресса».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.