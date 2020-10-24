Не вылечим, так помучаем: 7 необычных древних медицинских методов

24.10.2020, 7:41, Разное

В наши дни принято считать, что врачи действуют согласно принципу «не навреди». Ну, по крайне мере, большая их часть. Однако, история утверждает обратное: медицина далеко не всегда была такой же гуманной, как и сейчас. Хотите знать, как в стародавние времена лечили больное горло и мигрени, зачем пили ртуть (да-да, самую настоящую ртуть!), ели навоз и лизали человеческий череп?

Кровопускание

Тысячи лет практикующие врачи придерживались убеждения, что болезнь — это результат плохой крови. Влиятельные врачи того времени, вроде Гиппократа и Галена, были уверены, что человеческое тело заполнено четырьмя основными веществами: желтой желчью, черной желчью, мокротой и кровью. Для крепкого здоровья эти вещества необходимо было поддерживать в равновесии.

У пациентов с лихорадкой, к примеру, часто диагностировали переизбыток крови. Чтобы восстановить телесную гармонию, их врач просто разрезал вену и сливал часть жизненно важной жидкости в таз. В некоторых случаях использовались пиявки.

Кровопускание оставалось обычной медицинской практикой вплоть до 19 века несмотря на то, что могло запросто привести к случайной смерти от банальной потери крови. Так лечили все: от боли в горле до чумы. Даже некоторые парикмахеры имели эту услугу у себя в прейскуранте, наряду со стрижками и бритьем.

Трепанация

Еще 7000 лет назад цивилизации по всему миру использовали трепанацию — практику сверления отверстий в черепе как средства лечения болезней. Эта процедура, на минуточку, старейшая форма хирургии. Современные исследователи могут только предполагать, как и почему впервые появилась эта ужасная форма лечения.

Одни говорят, что это могла быть форма ритуала или метод освобождения от злых духов. Другие утверждают, что это была традиционная операция, используемая для лечения эпилепсии, головных болей, абсцессов и тромбов. В пользу того, что трепанация применялась как чисто хирургический прием, говорят найденные на некоторых трепанированных черепах следы гнойных скоплений, некоторые из найденных археологами черепов были прооперированны после травмы головы.

Меркуриализм

Что вы знаете о ртути? Правильно: она содержится в градусниках, и это чертовски токсичный металл. Тем не менее, в былые времена ее использовали в качестве обычного лекарства: древние персы и греки считали ртуть полезной мазью, а китайские алхимики второго века ценили жидкую ртуть и красный сульфид ртути за их предполагаемую способность увеличивать продолжительность жизни.

Некоторые целители прошлого обещали, что, употребляя ядовитый коктейль, содержащий ртуть, серу и мышьяк их пациенты получат вечную жизнь и возможность ходить по воде. Одной из самых известных жертв этой диеты стал китайский император Цинь Шихуан, который умер аккурат после употребления ядовитого пойла, которое должно было сделать его бессмертным.

С эпохи Возрождения и до начала 20 века ртуть использовали для лечения болезней, передающихся половым путем. Хотя порой утверждалось, что лечение тяжелыми металлами было успешным в борьбе с инфекцией, пациенты часто умирали от поражения печени и почек.

Мази из навоза животных

У древних египтян была удивительно хорошо организованная медицинская система с врачами, специализирующимися на лечении конкретных болезней. Тем не менее, лекарства, которые они прописывали, не всегда были удачными. Кровь ящерицы, мертвые мыши, грязь и заплесневелый хлеб использовались в качестве местных мазей и повязок, а женщинам иногда вводили слюну лошади в качестве лекарства от ослабленного либидо.

Египетские врачи частенько использовали экскременты людей и животных как панацею от болезней и травм. По их мнению, продукты жизнедеятельности славились целебными свойствами и способностью отражать злых духов. Хотя эти отвратительные средства могли иногда приводить к столбняку и другим инфекциям, они не были полностью неэффективными. Исследования показывают, что микрофлора, обнаруженная в некоторых типах навоза животных, содержит антибиотические вещества.

«Человеческие» лекарства

Страдаете от постоянных головных болей, мышечных спазмов или язвы желудка? Живи вы в древнем Риме, местный врач мог прописать вам эликсир из человеческого мяса, крови или костей. Подобные методы лечения были распространены на протяжении сотен лет.

Римляне верили, что кровь павших гладиаторов может вылечить эпилепсию, а аптекари 12 века продавали экстракт из измельченных мумий, украденных из Египта. Между тем, в Англии в 17 веке король Карл II частенько наслаждался глотком «Королевских капель» — восстанавливающего напитка, сделанного из измельченного человеческого черепа и спирта.

Тип прописываемого лекарства обычно соответствовал типу недуга: череп использовался при мигрени, а человеческий жир — при мышечных болях. Проблема в том, что получение свежего «лекарства» могло быть ужасным процессом. В некоторых случаях больные даже приходили на казни в надежде получить дешевую чашу крови только что убитого человека.

Блуждающая утроба

Древнегреческие врачи считали, что утроба женщины — это отдельное существо со своим собственным разумом и вздорным характером. Платон и Гиппократ уверяли, что когда женщина слишком долго хранит целомудрие, ее матка начинает свободно перемещаться по телу и может вызвать удушье, судороги и истерию.

Чтобы усмирить блуждающую утробу древним женщинам советовали пораньше выходить замуж и рожать как можно больше детей. В том случае, когда матка уже пустилась во все тяжкие, врачи прописывали лечебные ванны и физический массаж, чтобы попытаться вернуть ее в исходное положение. Голову пациентки окуривали серой или смолой, при этом внутреннюю сторону бедер натирали лосьонами с приятным запахом. Логика заключалась в том, что матка сбежит от жуткой вони и вернется на свое законное и вкусно пахнущее место.

Лечение черепом

В древности большинство болезней считалось результатом демонических сил или наказания богов за прошлые проступки. Врачи часто имели больше общего со священниками и экзорцистами, чем с современными врачами, и их лечение обязательно включало в себя какой-то компонент магии.

Например, если пациент постоянно скрипит зубами, целитель мог заподозрить, что призрак умершего члена семьи пытается связаться с родней во сне. Согласно древним текстам, доктор рекомендовал спать в обнимку с человеческим черепом в течение недели, а чтобы лечение подействовало, пациенту также велели лизать череп по семь раз за ночь.