Тайные записки человека, который видел будущее

24.10.2020, 7:11, Разное

Впервые эти записи увидели свет в конце 20-х годов. Автор утверждал, что находясь в течение года в комаподобном состоянии, видел Землю будущего – 3096 года.

Преподаватель из Германии

В 1922 году в Афинском университете студентам преподавал немецкий язык некто Пауль Динах. По воспоминаниям студентов это был 36-летний скромный и очень осторожный человек, участник Первой мировой войны.

В 1921 году Динах стал жертвой летаргического энцефалита, когда человек неделями, а то и месяцами лежит безмолвно и неподвижно. Пауль пролежал в Женевской клинике таким вот «живым трупом» почти год, прежде чем врачи сумели вернуть его к полноценной жизни. Ослабленному болезнью Динаху врачи рекомендовали сменить климат, тот последовал совету и оказался в Греции.

Пухлая тетрадь

В 1924 году Динах счел, что здоровье его поправилось, и решил вернуться из Греции на родину. Посреди кабинета стояли раскрытые чемоданы, коробки – немец собирал и упаковывал вещи. Ему помогал Георгиос Папахацис, один из любимейших учеников. Под присмотром учителя Георгиос паковал его архив.

«А это паковать не надо», – сказал немец, увидев в руках студента толстую тетрадь. «И что с ней делать?» – «Выбросите. Или возьмите себе, попробуйте перевести ее на греческий – получите прекрасную практику». Так в руках молодого Георгиоса оказалась эта удивительная рукопись.

Сначала Папахацис счел, что немец кроме прочего был графоманом и пробовал себя на литературном поприще в набирающем в то время жанре фантастики. Однако по мере продвижения в переводе, все чаще ловил себя на мысли, что написанное не беллетристика, а дневниковые записи, мемуары.

Содержание тетради

Погрузившись в летаргический сон, Пауль не отключился от мира, а обнаружил себя в теле незнакомого человека. Это был Эндрю Нортхэм, живущий на Земле в 3096 году. Люди будущего заметили, что тело Нортмана захватило иное сознание и взяли над Динахом своеобразное шефство. Это было весьма кстати – без их помощи Паулю тяжело было бы ориентироваться в мире четвертого тысячелетия.

Окружающие понимали состояние Динаха, рядом с ним постоянно был сопровождающий по имени Стефан, подробно отвечающий на многочисленные вопросы гостя из прошлого. В течение года Динах жил в 3096 году, пока врачи не разбудили его и не вернули в XX век.

Перипетии дневника

Георгиос работал над обработкой дневника более 14 лет, до начала Второй мировой войны. С публикацией не торопился по той же причине, по которой молчал и Динах – боялся насмешек и обвинений в сумасшествии. В конце 20-х годов организовал публикацию романа «Долина Роз», в котором в литературной форме рассказал о своем учителе и дал выдержки из его дневника. Роман очень быстро исчез из продажи, даже слишком быстро. До сих пор любители-библиофилы, как ни старались, не смогли найти ни одного экземпляра.

В 1979 году, уже став признанным ученым, Папахацис решился на вторую попытку. Дневник с его комментариями был отпечатан небольшим тиражом. Повторилась история с «Долиной Роз»: книга даже не попала на прилавки магазинов. Весь тираж был скуплен на корню и пропал. Только в 2015 году всплыл, вероятно, единственный уцелевший экземпляр. Кто-то очень сильно не хотел, чтобы мемуары Динаха стали широко доступны.

Зато Папахацис вкусил славы полной мерой: научное сообщество устроило ему жестокую обструкцию, выдвигались предложения об отлучении Папахациса от занятия научной деятельностью как «оскорбившего своей выходкой высокое звание ученого». Мемуары Динаха вновь на несколько десятилетий выпали из поля зрения исследователей.

В 2015 году о них вспомнили, вновь начали внимательно читать и изучать.

Что же написано в мемуарах?

Прежде всего, человечество, несмотря на все бури и грозы, уцелеет (по крайне мере в 3096 году оно еще будет существовать), люди не деградируют в дикарей, цивилизация не будет разрушена. Демографическое вырождение нам не грозит, наоборот, в связи с перенаселением начнется масштабное строительство подземных городов.

Вот еще несколько предсказаний.

2016-2018 года. Мир окажется на грани войны, но сумеет счастливо избежать ее.

2018 год. Межгосударственные границы в их прежнем понимании перестанут существовать.

2020 год. Возникнет новая банковская система. Стоимость электронных денег будет привязана к электроэнергии и природным ресурсам.

2025 год. Природные ресурсы будут перераспределены, частная собственность на них отменена.

2030 год. Человечество научится управлять духовной энергией. Каждый станет телепатом и сможет отправлять и получать сообщения силой мысли.

2050 год. Будет открыт новый вид энергии – «пространственная энергия», в связи с чем прекратится использование природных ископаемых.

Как видите, предсказания на ближайшее будущее нисколько не отличаются от прогнозов ведущих специалистов. Однако чем дальше по времени уходил Динах в описании будущего от XX века, тем его записи становились все менее вразумительными.

Гуманитарий Динах честно признавался, что многого из объяснений Стефана не понимал. Это естественно, представьте, что рядом с вами оказался человек, переброшенный через тысячу лет, скажем из 1016 года (Русь еще не знает татаро-монгольского нашествия) – многое ли он понял бы из ваших разъяснений? Поэтому Динах пытался изложить все увиденное и услышанное в пределах имеющихся у него знаний, а их ему явно не хватало.

Сегодня над дневниками Пауля Динаха работают специалисты из самых разных областей: от футурологии до квантовой физики, пытаясь разгадать «загадки мемуаров Динаха». Что скрывается за терминами «этеродинамика», «пространственная энергия», «духовная энергия», «подземное Солнце», «подземная атмосфера» и многими другими? Специалисты ищут малейшие подсказки, которые помогут перевести эти поэтические образы в формулы и научные термины.