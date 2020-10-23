Навального выпустили на лечение в Германию по распоряжению Путина

23.10.2020, 9:10, Новости дня

В отношении российского оппозиционера Алексея Навального действуют ограничения, связанные с уголовным делом, поэтому его выезд на лечение стал возможным только благодаря личному обращению в Генпрокуратуру президента Владимира Путина. Об этом рассказал сам Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнув, что РФ уже неоднократно просила Германию предоставить сведения по делу о предполагаемом отравлении Навального и предлагала совместно расследовать инцидент, пишет Euronews.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что лично просил Генеральную прокуратуру дать разрешение на выезд оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, несмотря на наложенные на него ограничения. «Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение — имея в виду, что могли бы и не выпускать», — заявил он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в четверг.

«У него были ограничения на выезд», — добавил президент. По его словам, ограничения были связаны с судебным следствием и уголовным делом. Путин также опроверг обвинения в том, что российские власти хотели отравить политика. «Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?» — заявил он.

Он также сообщил, что предлагал европейским партнёрам участие в совместном расследовании инцидента: «Я предложил в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, чтобы наши специалисты приехали в Германию вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами. Поработали бы на месте, получили бы какие-то материалы. Эти материалы мы могли бы положить в основу возбуждения уголовного дела. Если это действительно криминальное событие, расследовать это».

Владимир Путин напомнил, что Генпрокуратура неоднократно просила Германию предоставить биологический материал и официальное заключение, подтверждающее, что Навальный мог быть отравлен «Новичком». «Ну, дайте нам, пожалуйста, материалы: биологический материал и официальное заключение, чтобы мы могли, в свою очередь, доисследовать это и чтобы у нас появились официальные и юридико-формальные основания для возбуждения уголовного

дела», — заявил Путин.

«Но ничего же не дают. Как вы объясните почему? Объяснения нет», — добавил он. «Сказали, там нашли следы «Новичка». Потом все было передано в ОЗХО — и вдруг нам говорят, это не «Новичок», это что-то другое. Так это «Новичок» или не «Новичок»? Возникают сомнения в том, что было сказано вначале», — заявил президент.

Путин также напомнил, что в РФ были случаи покушения на общественных деятелей и бизнесменов. «Это всё расследовано в России, найдены виновные и наказаны, — заявил президент. — Мы и в данном случае готовы работать с полной отдачей».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». 7 сентября в клинике «Шарите» сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось. В настоящее время он восстанавливается в Германии.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское Министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России. В ОЗХО, в свою очередь, подтвердили, что политик был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества «Новичок», отметив при этом, что она не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. «Этот ингибитор холинэстеразы не занесён в приложение о химических веществах конвенции», — говорится в заявлении.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным.

Дата публикации 23 октября 2020 года.