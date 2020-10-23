Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции

23.10.2020, 9:10, Новости дня

«Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне», — с таким призывом обратился к белорусской оппозиции председатель Европарламента Дэвид Сассоли. Чтобы поддержать Светлану Тихановскую и её коллег, ЕС присудил им премию имени Сахарова, которую ежегодно вручают за особый вклад в защиту прав и свобод человека, пишет Le Monde.



Reuters

Европейский парламент принял решение присудить премию имени Сахарова белорусской оппозиции, пишет Le Monde. Об этом на своей странице в Twitter объявил председатель Европарламента Дэвид Сассоли.

«На их стороне то, что невозможно победить грубой силой, — правда. Не сдавайтесь в своей борьбе. Мы на вашей стороне», — написал Сассоли. Эту кандидатуру поддержали главные фракции Европейского парламента.

Сама лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что эта премия — не чья-то личная награда, а награда всего белорусского народа. И момент сейчас весьма удачный: Тихановская дала Лукашенко срок уйти с поста до воскресенья, иначе она объявит забастовку по всей стране, а протесты станут сильнее.

В свою очередь, угрожают Лукашенко и европейские санкции, которые ЕС уже наложил на 40 представителей белорусской власти, обвиняемых в организации репрессий и подтасовке выборов. Но при этом его поддерживает Россия, и поэтому белорусский президент ни на какие сильные уступки оппозиции идти не намерен. Он обещает провести конституционную реформу, пытается показать, что ведёт диалог с оппозицией.

В прошлом году, напоминает издание, премии удостоился уйгурский активист, которого в Китае посадили в тюрьму за сепаратизм. Прежде в 2018 году ею отметили украинского режиссёра Олега Сенцова, что вызвало критику со стороны Москвы. Вряд ли и нынешним решением Европарламента будут довольны в Москве или в Минске, отмечает автор статьи.

Помимо самой Тихановской, Европейский парламент отмечает заслуги девяти членов оппозиции, включая Марию Колесникову и Веронику Цепкало, которые вели кампанию вместе с ней, лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич, мужа Тихановской Сергея и давнего оппозиционера Николая Статкевича. Почти все эти люди находятся в тюрьме или в изгнании.

Но каждую неделю белорусы выходят на демонстрации: по воскресеньям десятки тысяч людей по всей стране, по субботам тысячи женщин и по понедельникам — пенсионеры. Сама Тихановская пользуется поддержкой Евросоюза, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона. И эта поддержка даёт Москве и Минску повод говорить о заговоре Запада.

Премия имени советского правозащитника Сахарова вручается с 1988 года группам, людям и организациям за особый вклад в защиту свободы мысли. Её денежный эквивалент составляет €50 тыс. Вручать её будут 16 декабря. Считается, что это репетиция перед присуждением Нобелевской премии мира. Впрочем, как пишет Le Monde, Тихановская со своими соратницами уже обсуждаются как кандидаты на Нобелевскую премию мира на 2021 год.