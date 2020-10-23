WhatsApp разрабатывает новую функцию для защиты личной переписки

23.10.2020, 23:55, Новости дня

Новая функция Face Unlock наверняка понравится тем, кто пытается установить как можно больше степеней защиты для своего мессенджера. Ее предложат пользователям WhatsApp.

Суть защиты состоит в том, что месссенджер разблокируется только после прохождения фейс-контроля. Камера должна отсканировать лица владельца аккаунта. В противном случае переписка в WhatsApp будет недоступна.

По словам экспертов, такая идея очень интересна, но ее нельзя воспринимать как стопроцентную защиту от вмешательств. Во-первых, Face Unlock еще требует доработки. Полноценную версию обещают представить немного позже. Во-вторых, в данной функции уже нашли уязвимость. Смартфон «узнавал» пользователя по его фотографии.