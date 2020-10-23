 

Эксперты назвали торговую войну США и Китая вопросом национальной безопасности

23.10.2020, 23:55, Новости дня

Главной причиной нынешнего противостояния Китая и США является вовсе не нарушение авторских прав на технические разработки, говорят эксперты. Это всего лишь повод. А причиной могли быть только вопросы национальной безопасности.

Напомним, что США начали вводить санкции против Китая из-за чипов, создаваемых по нано-технологиям. Сегодня они используются практически в любом электронном устройстве. А рынок полупроводников оценивается более чем в 412 млрд долларов США по данным прошлого года.

У кого нет современных чипов, тот отстает технологически, уточняют эксперты. А сильная экономика плюс современные технологии – это и есть национальная безопасность, напоминают эксперты. В этих вопросах никто в мире не согласится добровольно уступить первенство.



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