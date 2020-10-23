В Алабаме памятник конфедератам перенесут на кладбище

23.10.2020, 23:48, Новости дня

Памятник конфедератам, ставший причиной протестных движений в американском городе Хантсвилл, штат Алабама, был демонтирован и вынесен из здания окружного суда, информирует местный новостной портал Al.com.

По данным портала, демонтаж памятника солдату Конфедерации, установленного в 1905 году, был встречен энтузиазмом и одобрением прохожих. Отмечается, что во время демонтажных работ играла музыка. Предполагается, что теперь памятник будет перенесен на кладбище, передает РИА «Новости».

Напомним, волна инициатив по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или расизму, началась в разных странах мира после митингов за права чернокожих. В США за время протестов были демонтированы более 30 памятников мореплавателю Христофору Колумбу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.