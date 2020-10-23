Демократ в США выступил за признание Нагорного Карабаха

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23.10.2020, 23:48, Новости дня

Влиятельный демократ в палате представителей США Адам Шифф выступил за признание Вашингтоном независимости Нагорного Карабаха.

«Я официально призываю к признанию Соединенными Штатами независимой Республики Арцах. США не будут стоять в стороне в то время, как Азербайджан и Турция ведут войну против Арцаха, убивая сотни солдат и гражданских жителей и делая беженцами десятки тысяч людей», – передает РИА «Новости» его слова.

Конгрессмен заявил, что более 800 армянских солдат погибли, отражая атаки Азербайджана, погибли также десятки мирных жителей. Он обвинил Азербайджан в эскалации ситуации на протяжении ряда лет. По его мнению, Азербайджан и Турция хотят реализовать свои угрозы «с помощью бомб, дронов и сирийских наемников».

«Армянский народ – это внуки и правнуки людей, выживших в геноциде век назад в Османской империи, и слова, и действия (президента Турции Тайипа) Эрдогана и (президента Азербайджана Ильхама) Алиева сегодня вызывают в памяти преступления, совершенные более сотни лет назад. Мы не можем позволить истории повториться», – добавил Шифф.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.



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