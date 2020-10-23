Всё хорошо! – Личное мнение

23.10.2020, 23:45, Разное

Новость о том, что 13 больных в Ростове погибли от отсутствия кислорода, признана фейковой.

«Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 Ростова-на-Дону якобы от нехватки медицинского кислорода скончались несколько пациентов с коронавирусом, а также установят, кто эту информацию распространил», — сообщают РИА Новости.



Фото: Соцсети

То есть, сначала проверят достоверность, но одновременно ищут того, кто рассказал об этом.

Фейк-ньюз, вот вы какие, оказывается.

Когда в середине недели появилась эта информация, власти Ростова тут же всё опровергли, заявив, что ничего подобного в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде.

Примечательная деталь — новость признана фейковой на основании, видимо, этого заявления местных чиновников.

У нас — тишь да гладь, Б-жья благодать, ну вы чего?

Росздравнадзор начал проверку. Проверкой занимается и прокуратура, и Следственный комитет. Результатов пока нет, но новость о трупах — фейк.

Я не хочу спешить и подожду результатов, хотя — будем объективны? — у нас в стране всегда всё хорошо. Не может быть плохо, зря, что ли, медицину с колен подняли, подготовились и выделили миллиарды Агаларову на переоборудование Крокуса в госпиталь?

Плохо быть не может и в Магнитогорске, откуда явные враги народа публикуют сообщения о переполненных поликлиниках.

Люди — больные, здоровые ли — сидят, как уверяют авторы публикаций, по шесть часов в коридорах.

«Нам Ковид «выкосил» пенсионеров. Если раньше возрастные специалисты как-то еще работали, то сейчас те, кому за 65, уходят на больничные. Это, во-первых. Во-вторых, врачи тоже болеют», — приводит объяснения главного врача газета Магнитогорский рабочий.

Мало того, что нет врачей в поликлиниках, так ещё и рентген не работает.

«Ясность в ситуацию внесла главный врач Городской больницы №1 Ирина Капланова. Специалист подтвердила, что рентген-аппарат действительно сломан и поломка случилась именно 7 октября, когда пациент и не смог попасть на прием».

Офигительно! КТ? В жопу, тут даже рентген-аппарат не работает.

Как сообщает Росбалт, в Барнауле, где трупы складывали на полу, откроют ещё один морг.

«Накануне стало известно, что в ковидном госпитале на базе барнаульской больницы №12 из-за перегруженности морга тела приходится хранить в мешках на полу подвала. В алтайском Минздраве подтвердили наличие проблемы. Патологоанатомы не успевают проводить обязательное вскрытие всех умерших, у которых был диагностирован COVID-19, хотя работают в две смены, без выходных».

Ну, а чего? Хорошо. Даёшь больше моргов, хороших и разных!

Красивая картинка складывается в регионах. Карантинных мер толком и не ввели. Люди заражаются, болеют, умирают, их тела негде складировать, а все новости, которые рассказывают о положении дел, признаются фейковыми до их проверки.

Распространителей ищут. Вот, кто главная сволочь.

Как вы оцениваете происходящее? Это Армагеддон или ещё нет?