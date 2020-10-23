Власти Москвы не увидели необходимости в новых ограничениях по коронавирусу

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23.10.2020, 23:08, Новости дня

В Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты», – сообщил градоначальник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в две последние недели наблюдались рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, но есть надежда на то, что динамика будет снижаться.

Глава города добавил, что власти столицы принимали меры, которые минимально давят на экономику. «Сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется. Это все равно косвенно будет сказываться на экономике, но не так радикально, как это было в мае, когда мы целые сектора экономики закрывали. Мы ни один сектор экономики в настоящее время не закрыли, все функционируют», – сказал Собянин.

Он также заверил, что в Москве достаточно дополнительных коек для лечения коронавирусных пациентов. «На сегодняшний день открыто достаточно дополнительных коек, специализированных под COVID, с 50% запасом. Это тоже дает ощущение уверенности», – сообщил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. До этого начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков сообщил, что соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в столице позволят не вводить более строгие ограничения.



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