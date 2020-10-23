В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

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23.10.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 63 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в Telegram-канале оперштаба.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6312 человек. В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 17 тыс. 340 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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