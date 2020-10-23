WP – конгресс США призвал Пентагон повременить с новым армейским тестом — подчёркивает гендерное неравенство

23.10.2020, 23:05, Новости дня

Сенаторы-демократы призвали Пентагон приостановить внедрение нового армейского теста на физическую пригодность, так как он может помешать разнообразию в войсках, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, судя по предварительным данным, женщины проваливают новые нормативы куда чаще, чем мужчины: 54% против 7%.



Reuters

Сенаторы-демократы поддержали предложение о приостановке внедрения новых нормативов физподготовки в армии США, указав на то, что эта инициатива по повышению боеготовности личного состава основывается на ошибочных данных и может помешать разнообразию в войсках, пишет The Washington Post.

В своём письме от 20 октября сенаторы Кирстен Гиллибранд и Ричард Блюменталь назвали внедрение армейского теста физической подготовки «преждевременным», отметив, что новые нормативы могут навредить карьерным перспективам некоторых военнослужащих. Кроме того, политики попросили повременить с внедрением новых стандартов до тех пор, пока они не будут изучены в ходе независимого исследования.

В армии США данный тест превратился в весьма острую тему, так как в его рамках усилия ведомства по введению стандартов подготовки без различия по половому признаку и вопрос повышения боеготовности солдат натолкнулись на необходимость поддерживать квалификацию солдат на должном уровне в сочетании с препятствиями для поступления на службу представителей различных меньшинств. По словам критиков, новые нормативы могут оказать серьёзное влияние на женщин, которые составляют лишь 15% от общего количества военнослужащих в армии, притом что они также занимают мало руководящих постов.

Согласно армейским данным, женщины проваливают новый тест куда чаще, чем мужчины: 54% женщин против 7% мужчин. Нормативы пока испытываются в пилотном режиме среди небольшого количества военнослужащих.

Подобный серьёзный разрыв между полами стал очевиден несмотря на то, что Пентагон стремится побороть расовое и гендерное неравенство в рядах Вооружённых сил — давнюю проблему Вашингтона, которая стала особенно актуальна на фоне недавних протестов.

Новый тест состоит из шести упражнений, включая становую тягу, бросок утяжелённого мяча и самого на данный момент сложного для женщин движения — подъёма ног в висе на перекладине.

В различных учётных специальностях к военнослужащим предъявляются разные требования физподготовки, однако критики новых нормативов указывают на то, что некоторые солдаты могут оказаться не в состоянии выполнить тест даже в самой лёгкой его форме.

Между тем, армейские чиновники утверждают, что данный тест представляет собой результат многолетних исследований и призван подготовить войска к условиям, с которыми они столкнутся в реальном бою. В частности, в отличие от предыдущих нормативов — в которые входили отжимания, скручивания и бег на дистанцию в две мили, — новые стандарты делают больший акцент на мышечной силе военнослужащих.