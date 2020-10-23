Мнение: В Конгресс США внесен проект санкций против Азербайджана

23.10.2020, 22:50, Разное

50 челнов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше (тот самый, во время которого был ранен военкор Юрий Котенок).

На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие гегемона происходящим.

С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.

Другой вопрос, как к этому отнесутся в Сенате США, где большинство у республиканцев и тем более в Белом Доме. Трамп пытается выступить в роли миротворца и заявляет, что он примет участие в переговорах по Карабаху. Кстати, с точки зрения выборов в США, дипломатическая победа Трампа на Кавказе, если он каким-то образом сможет остановить войну, будет для него весьма кстати. Другой вопрос, что сказать проще, чем сделать.