 

Ефремов отказался выходить к правозащитникам в СИЗО

23.10.2020, 22:48, Новости дня

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов отказался выходить в СИЗО к правозащитникам, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

«Михаил Ефремов к нам сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть», – написала Литвинович в Facebook.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».

Теперь, когда приговор вступил в законную силу, Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Однако накануне адвокат актера Роман Филиппов отметил, что в исправительных учреждениях сейчас карантин из-за коронавируса, что может затянуть сроки, передает РИА «Новости». 



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