Власти США разрешили возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca

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23.10.2020, 22:48, Новости дня

Американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в США, сообщила газета Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) несколько недель исследовало два случая возникновения у добровольцев возможного побочного эффекта. В результате FDA не нашло доказательств того, что вакцина была причиной его появления, но и не исключило этого полностью, передает РИА «Новости».

При этом ведомство намерено обязать компанию информировать участников исследований о случаях возникновения возможных нежелательных эффектов у других добровольцев, а также отслеживать появление у них любых неврологических осложнений.

Напомним, вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Компания разрабатывает препарат на основе аденовирусных векторов обезьян.

При этом 21 октября стало известно, что в Бразилии умер 28-летний участник испытаний вакцины AstraZeneca. До этого СМИ сообщали, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. В ВОЗ заявили, что приостановка испытаний данной вакцины является тревожным сигналом. В то же время препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

Во вторник директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «если компания решила продолжить испытания, то у нее есть доказательства отсутствия связи гибели человека с введенной вакциной».



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