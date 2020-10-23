“Проблема между Украиной и Россией”. Белорусская оппозиционерка Цепкало озвучила свою позицию по войне на Донбассе

23.10.2020, 22:40, Новости дня

Белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” вечером 23 октября озвучила свою позицию по Крыму и конфликту на Донбассе.

После того, как Цепкало рассказала, чего белорусская оппозиция ждет от Украины, ведущий спросил ее: “Вы когда займете позицию по востоку Украины и по Крыму?”

“Давайте мы по этому вопросу поговорим чуть позже. У нас сегодня главный вопрос – освободить нашу страну от оккупации [президента Александра] Лукашенко”, – ответила она.

После этого министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал ее определиться с позицией в этих вопросах.

“Если вы не определитесь, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована северным соседом, как у нас, поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы к тому, что должны четко сказать: Крым – украинский, весь Донбасс – украинский”, – подчеркнул он.

Цепкало ответила: “Если бы мнение белорусского народа могло хоть каким-то образом помочь вам решить проблему между Украиной и Россией, мы бы, естественно, высказались. Мы готовы быть площадкой для переговоров, Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество знакомых, родственников, партнеров как в Украине, так и в России. И для нас крайне важно выстроить добрососедские отношения и с Украиной, и с Россией”.

Резников поблагодарил ее за эту позицию.

“Вы абсолютно четко сейчас, что война на Донбассе – это отношения Украины и России. [Эту позицию] поддерживает все международное сообщество. Этого уже достаточно. Это смелый вывод с ваших слов, но это хорошо”, – сказал вице-премьер.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Вероника Цепкало – жена Валерия Цепкало, который был одним из главных конкурентов Лукашенко на выборах, однако его к ним не допустили – ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения.

Сам он называл “гражданской войной” конфликт на Донбассе.