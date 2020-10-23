Экс-сотрудник МВД Беларуси Гаравский рассказал в Женеве об убийствах оппонентов Лукашенко

23.10.2020, 22:40, Новости дня

Экс-боец спецотряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск министерства внутренних дел Беларуси 22 октября дал показания в комитете Межпарламентского союза (МПС) по гражданским правам парламентариев в Женеве об участии в 1999 году в похищениях и убийствах белорусских оппозиционеров. Ответы на вопросы главы и членов комитета длились около часа в онлайн-формате, сообщила “Немецкая волна”.

Первым был вопрос о том, каким ему видится оптимальный вариант расследования дел об исчезновении белорусских оппозиционеров – экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома страны Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Он объяснил членам комитета, что его заставило признаться в соучастии в убийстве критиков белорусского лидера Александра Лукашенко: “Я ответил, что хотел жить”. Кроме того, Гаравский положительно ответил на вопрос, готов ли он дать показания в Европарламенте.

В МПС заявили, что цель этого слушания – собрать информацию, чтобы комитет мог принимать наиболее обоснованные решения.

Комитет должен принять резолюцию 4 ноября по делу об исчезновении Гончара. По словам Гаравского, она станет маленьким шагом к расследованию дел исчезнувших оппозиционеров. При этом он уверен, что пока у власти в Беларуси остается Лукашенко, расследование не сдвинется с места.

Бежавший из Беларуси осенью 2018 года Гаравский попросил убежище в Швейцарии и с тех пор ожидает вынесения решения по его ходатайству, пишет “Немецкая волна”. Он рассказывал, как в 1999 году по приказу основателя СОБР подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах противников Лукашенко – Захаренко, Гончара и Красовского.

Гаравский говорил, что у него были нормальные отношения с Павличенко – “в баню вместе ходили, знал его жену, сына”. По словам экс-сотрудника СОБР, Павличенко сам застрелил этих оппозиционеров.

Все три убийства произошли под Минском, рассказал Гаравский. По его словам, тело Захарченко сожгли, тела Гончара и Красовского закопали. В Беларуси эти мужчины числятся пропавшими без вести.

Павличенко после выхода в эфир интервью Гаравского заявил в комментарии TUT.BY, что тот “опозорил” СОБР, но позже в беседе с журналистами издания “Наша Ніва” начал отрицать, что знаком со своим бывшим сослуживцем.