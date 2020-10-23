Два новых КПВВ в Счастье и Золотом откроют одновременно 10 ноября – Резников

23.10.2020, 22:40, Новости дня

Два новых контрольных пунктов въезда-выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области откроют одновременно 10 ноября, рассказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 23 октября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

“У нас есть договоренность на 10 ноября одновременно открыть в двух пунктах (“Золотое” и “Счастье”) два КПВВ, потому что так планировалось в Париже на саммите [“Нормандской четверки” в декабре 2019 года]. Мы установили даже веб-камеру, и я имею возможность каждый день наблюдать, как проходят строительные работы”, – сказал он.

Министр уточнил, что уже заасфальтированы площадки и строится современный хаб с сервисной зоной.

“Главное, чтобы коронавирус не помешал с точки зрения пересечения людей”, – резюмировал Резников.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сейчас единственный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области – это КПВВ “Станица Луганская”.

Луганская областная государственная администрация 13 октября 2020 года сообщила, что КПВВ “Станица Луганская” из-за карантина закроют на две недели, до 31 октября включительно. По данным “Донбасс SOS”, если человеку необходимо будет срочно попасть или выехать из ОРЛО – по причине смерти близких, срочной операции и т.д. – этот вопрос будет рассматриваться индивидуально штабом Операции объединенных сил и Госпогранслужбой Украины.