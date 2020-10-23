Мнение: Образец народной демократии, дефицит таксистов и отмена НДС на онлайн-еду

23.10.2020, 22:25, Разное

1. Мирные протесты в поддержку коронавируса прошли в Аргентине. Красивый символический жест: протестующие кидают камни в полицейских, чтобы показать своё возмущение действиями властей. Обратите внимание, как ведут себя стражи порядка в нормальной демократической стране. Они не бьют и не задерживают вышедших на улицы представителей народа, а просто отступают, прикрываясь щитами, да тащат за собой потерявших сознание товарищей:

https://www.youtube.com/watch?v=3pfGxsNm4eY

2. Коронавирус заранее подготовил российский рынок труда к появлению беспилотных автомобилей:

https://lenta.ru/news/2020/10/21/mig/

Около 40 процентов российских компаний, нанимавших на работу мигрантов, начали испытывать недостаток в рабочей силе. Таковы данные исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), пишут «Ведомости».

Отток мигрантов обернулся новой проблемой — возник острый дефицит курьеров и водителей такси. По оценкам экспертов, 15 процентов компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала. Согласно опросу, 40 процентов компаний нанимали иностранных граждан, чтобы сэкономить на зарплате, еще 35 процентов опрошенных отметили их более высокую результативность по сравнению с россиянами.

Каждый четвертый работодатель сказал о более ответственном отношении мигрантов к работе. Среди проблем компании называли разницу в менталитете, языковой барьер, бюрократические сложности при трудоустройстве мигрантов.

С заменой курьеров, пожалуй, будет несколько сложнее, чем с таксистами. Современные роботы легко могут доставить груз до дома, однако подняться на этаж или проехаться на лифте – уже нет.

3. В Госдуме придумали, как резко подстегнуть онлайн торговлю:

https://lenta.ru/news/2020/10/15/nds/

Депутат Госдумы Василий Власов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса предложил сделать нулевой ставку НДС на продукты питания, которые покупатели заказывают на дом. Соответствующее обращение он направил в Минпромторг на имя главы ведомства Дениса Мантурова, сообщает RT.

После обнуления товары с доставкой окажутся на 10-20 процентов дешевле, чем в настоящее время, что станет для значительной части населения поводом отказаться от походов в магазин. Власов полагает, что частичную отмену НДС надо сохранить на все время действия ограничений и рекомендаций не посещать торговые точки.