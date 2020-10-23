Путин назначил нового посла в Словакии

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23.10.2020, 22:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Братчикова послом РФ в Словакии.

«Назначить Братчикова Игоря Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой Республике», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации.

До назначения послом в Словакии Братчиков занимал должность посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России.

Прежним послом в Братиславе был Алексей Федотов, занимавший этот с 2014 года.



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