Обстрел Степанакерта повредил газопровод

23.10.2020, 22:08, Новости дня

В результате обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта оказался поврежден газопровод.

«Столица Арцаха (самоназвание НКР – прим. ВЗГЛЯД) Степанакерт вновь оказалась под прицелом вражеских сил, нарушающих все нормы международного гуманитарного права. В результате ракетного обстрела загорелся автомобиль, разрушены близлежащие сооружения хозяйственного значения и магазины. Поврежден газопровод, снабжающий топливом один из кварталов», – сообщили власти республики, передает РИА «Новости».

В результате обстрелов, по данным спасателей, никто не пострадал.

В пятницу Армения заявила, что город Мартуни в Нагорном Карабахе подвергся бомбардировке, в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте включили воздушную тревогу.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.