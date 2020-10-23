Mazda приостановила поставки в Россию модели Mazda 3

23.10.2020, 21:55, Новости дня

Японский бренд Mazda заявил о приостановлении поставок модели Mazda 3 для российского рынка.

В свою очередь, местные дилеры занимаются распродажей имеющихся остатков, а в дальнейшем на отечественный рынок не намерены поставлять указанный автомобиль. В компании не скрывают, что причина данного решения состоит в текущем положении с увеличением утилизационного сбора с 1 января 2021 года.

Следует отметить, что при местной сборке данной модели удалось бы избежать расходов из-за компенсации на утилизационный сбор, однако автомобили поставляются из Японии. Кроме того, компания Mazda ранее анонсировала, что модельный ряд для российского рынка будет частично сокращен из-за недостаточного объема продаж техники.