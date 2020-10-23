 

Mazda приостановила поставки в Россию модели Mazda 3

23.10.2020, 21:55, Новости дня

Японский бренд Mazda заявил о приостановлении поставок модели Mazda 3 для российского рынка.

 В свою очередь, местные дилеры занимаются распродажей имеющихся остатков, а в дальнейшем на отечественный рынок не намерены поставлять указанный автомобиль. В компании не скрывают, что причина данного решения состоит в текущем положении с увеличением утилизационного сбора с 1 января 2021 года.

Следует отметить, что при местной сборке данной модели удалось бы избежать расходов из-за компенсации на утилизационный сбор, однако автомобили поставляются из Японии. Кроме того, компания Mazda ранее анонсировала, что модельный ряд для российского рынка будет частично сокращен из-за недостаточного объема продаж техники.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Россия отвергла претензии Японии к поездке главы МЧС на Кунашир

24.08 / Зеленский: Строим страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не читать проповеди по патриотизму

25.07 / Переговорами по СНВ-3 США взывают к ответственности Китая

01.09 / Кэти Перри показала тело в нижнем белье через пять дней после родов

06.07 / Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»

14.08 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

08.07 / У сооснователя группы «Чайф» обнаружили коронавирус

23.09 / В США после столкновения с птицей вынужденно приземлился самолет с Пенсом

04.07 / МИД попросил не уведомивших о прибытии из-за границы россиян вернуть деньги

10.07 / Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска