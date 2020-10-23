Недорогие модели Volkswagen Jetta показали рекордные результаты продаж

23.10.2020, 21:55, Новости дня

Автомобили немецкой компании Jetta демонстрируют высокий спрос на китайском рынке.

В частности, данный бренд является подразделением немецкого концерна Volkswagen. Марка была создана с целью указать более бюджетные варианты исполнения популярных немецких автомобилей. За период с января по сентябрь текущего года удалось реализовать свыше 119 тысяч новых машин. На компактный кроссовер Jetta VS5 пришлось свыше 59,7 тысячи сделок.

Кроме того, седан Jetta VA3 приобрели более 32,2 тысячи клиентов. Полноразмерный кроссовер на семь мест Jetta VS7 продали в количестве 26,8 тысячи автомобилей. Эксперты прогнозируют, что до конца 2020 года будет установлен очередной рекорд по количеству проданных автомобилей.