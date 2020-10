В Южной Корее не менее 32 человек скончались после прививки от гриппа

Как сообщает BBC со ссылкой на органы здравоохранения Южной Кореи, первым скончался 17-летний юноша спустя два дня после прививки. Вскоре начали поступать сообщения о других погибших. Все они были пожилыми людьми 70-80 лет, в основном с хроническими заболеваниями. На тот момент в стране было привито уже 13 миллионов граждан.

После этого Ассоциация медицины Южной Кореи призвала власти остановить вакцинацию до получения информации о причинах смерти, чтобы не подорвать доверие к вакцинации. Однако Агентство по контролю и профилактике заболеваний приняло решение продолжать прививочную кампанию.

«Число смертей увеличилось, но вероятность того, что смерть наступила в результате вакцинации, очень низкая», – заявил глава Чон Ын Кён.

Профессор Ким Джун Кон, который возглавил расследование этих случаев, призвал жителей Южной Кореи не отказываться от прививок. По его словам, пока что специалисты не получили никаких доказательств того, что причиной смерти стала вакцина. В настоящее время проводится патологоанатомические исследования. В частности, экспертам предстоит выяснить, были ли погибшие инфицированы коронавирусом.

Большинство вакцин произведены корейскими фармкомпаниями GC Pharma, SK Bioscience, Korea Vaccine и Boryung Biopharma Co Ltd, Boryung Pharm Co Ltd, также для прививочной кампании используются вакцины французской фирмы Sanofi. Известно, что из 25 погибших 10 получили препарат от SK Bioscience, пятеро – от Boryung, еще пятеро – GC Pharma.

Это уже второй инцидент в Южной Корее, связанный с вакцинацией от гриппа. Ранее прививочная кампания была приостановлена после того как выяснилось, что около 5 миллионов доз вакцины, которые должны храниться только в замороженном виде, находились в комнатной температуре во время транспортировки.