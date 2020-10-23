Боррель и Помпео призвали стороны прекратить боевые действия в Карабахе

23.10.2020, 21:48, Новости дня

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, призвав внешние стороны к немедленному прекращению боевых действий.

«Оба руководителя также оценили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвали к немедленному прекращению боевых действий и соблюдению согласованного режима прекращения огня. Они призвали стороны безотлагательно возобновить содержательные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Эти два принципа призывают всех действующих лиц, включая внешние стороны, воздерживаться от действий, которые могут увеличить риски для региона», – говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, передает ТАСС.

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, они были на раздельных встречах с Помпео. Глава американского внешнеполитического ведомства призвал Баку и Ереван вести переговоры по существу.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принимает участие в переговорах об урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Он заявил, что на переговорах в Вашингтоне удалось достигнуть «очень хорошего прогресса».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.