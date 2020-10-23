Видео: До начала революции в США осталось 10 дней

23.10.2020, 21:48, Новости дня

Кандидаты на пост президента США в последний раз «вышли к барьеру». Считалось, что Трамп легко разгромит противника на последних дебатах, ведь Байден находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны будет решаться на революционных улицах.

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Дмитрий Бавырин