Видео: До начала революции в США осталось 10 дней
23.10.2020, 21:48, Новости дня
Кандидаты на пост президента США в последний раз «вышли к барьеру». Считалось, что Трамп легко разгромит противника на последних дебатах, ведь Байден находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны будет решаться на революционных улицах.
Теги:
выборы в США
,
Джо Байден
,
выборы президента США
,
Дональд Трамп
,
Дмитрий Бавырин
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет