 

В Кремле отреагировали на слова Трампа о прогрессе по Карабаху

23.10.2020, 21:48, Новости дня

В Кремле пока не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Нагорному Карабаху, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем», – сказал Песков, отвечая на вопрос РИА «Новости», согласны ли в Кремле с такой оценкой.

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, они были на раздельных встречах с госсекретарем США Майком Помпео. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принимает участие в переговорах об урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Он заявил, что на переговорах в Вашингтоне удалось достигнуть «очень хорошего прогресса».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. 



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