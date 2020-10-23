«Они оговорили человека» – Личное мнение
23.10.2020, 21:45, Разное
Сегодня Кузьминский суд города Москвы приговорил 61-летнего Сергея Жалобу к 13 годам строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Фото: istockphoto.com
Эти же самые лица — две школьницы — утверждают, что оговорили Сергея, испугавшись того, что им влетит за прогул уроков.
Вы все — в курсе: в российской блогосфере никто не борется с педофилией продуктивнее, целенаправленнее и дольше, чем я.
Любое громкое дело я здесь освещаю. Любое дело, которое я освещаю, становится громким. Любой законопроект, который, на мой взгляд, ставит под угрозу половую неприкосновенность детей, я разношу в пух и прах.
Однако сейчас я должна привлечь ваше внимание к тому, кто будет сидеть 13 лет за страшное преступление, которое, возможно, он и не совершал.
Как видите, я употребила слово «возможно». В делах, касающихся половой неприкосновенности детей, я никогда не буду утверждать, что чего-то там точно не было.
Чего там точно не было — так это меня. А, значит, я не знаю, что и как там было на самом деле.
Однако я знаю точно, что мать одной из девочек обратилась к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в том, «чтобы незаконно человек не сидел».
Вот — прямая цитата из обращения женщины к Президенту:
Они оговорили человека. Я писала и в прокуратуру, и в суд, чтобы моего ребёнка лично допросили, но её почему-то не допрашивают… Хоть вы нас услышьте, пожалуйста.
Вот прямая цитата из обращения девочки к Президенту:
Это всё неправда… Мы не хотели, чтобы нас ругали, потому что мы сбежали с уроков… Мы не думали, что настолько будет. Пожалуйста, помогите нам.
Два года назад девчонки, прогуливающие школу, вошли в подъезд. Вслед за ними туда вошёл Сергей Жалоба, чтобы, как он утверждает, раскидать по почтовым ящикам свои визитки разнорабочего. По данным следствия, мужчина находился в подъезде 2 минуты, в течение которых и совершил преступление.
В деле, как мне показалось, — много несостыковок. Экспертиза признала, что у Сергея нет склонности к педофилии. Мать девочки и сама девочка обратились к Путину, чтобы тот помог вытащить невиновного, по их мнению человека, из-под катка правосудия.
Вот, что говорит жена Сергея:
Если его осудят, он просто жить не будет. Что-нибудь с собой там сделает.
Сегодня его осудили. На 13 лет строгого режима.
Если кто-то хотел звёздочку на погоны «за педофила» невзирая на факты, то осудить нужно его.
Дело необходимо предать огласке. Педофилы должны сидеть и, на мой взгляд, не по 13 лет, а пожизненно. Невиновные же должны быть оправданы.
Мы все знаем, как работает система, и мы все подсознательно боимся стать жертвами этой системы, когда, на самом деле, ни в чём не виноваты. Страх перед несправедливостью системы и чувство абсолютной незащищённости перед ней — в крови любого русского человека.
Или я не права?
Девочек прошу не винить. Это дети.
Источник: Лена Миро
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