Назван ТОП-5 самых премиальных авто в России за сентябрь 2020 года

23.10.2020, 21:17, Разное

Автоэксперты назвали ТОП-5 самых премиальных авто в РФ за сентябрь 2020 года. На протяжении отчетного периода отечественные автомобилисты приобрели свыше 13 000 машин этого сегмента.

Лидером рейтинга стал концерн из Германии – BMW. В сентябре российские автолюбители купили 4301 “железного коня” данной марки. На втором месте оказался другой немецкий бренд – Mercedes-Benz. Машины одной из наиболее дорогих автомобильных марок Европы приобрели 3217 жителей РФ.

Как информирует “Инфореактор”, специалисты “Автостата” расположили на третьем месте в топе самых премиальных авто Audi. Модели немецкой автомобилестроительной компании купили 1374 автомобилиста. Четвертое место досталось Lexus – 1319 реализованных экземпляров. Замыкает пятерку авто без пробега Volvo – за сентябрь в РФ было продано 814 транспортных средств марки.