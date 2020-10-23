Рустам Солнцев показал, как Виктория Лопырева выглядела в 2003 году

23.10.2020, 21:17, Разное

Шоумен Рустам Солнцев обнародовал видео с конкурса красоты, снятое в 2003 году. В нем принимала участие ныне популярная модель Виктория Лопырева, представляющая тогда свой родной город Ростов-на-Дону.

Виктория Лопырева стала известна после конкурса «Мисс Россия-2003». Тогда модели удалось занять первое место. На ролике видно, как она дефилирует перед зрителями в обтягивающем купальнике. Рустам Солнцев подписал публикацию: «Симпатичная на красоту». В комментариях к ролику пользователи выразили свое мнение по поводу того, как выглядела Виктория Лопырева 17 лет тому назад. Некоторые написали о красоте и стройности модели.

Напомним, что блондинка после получения короны за первое место стала известна общественности. Вскоре она начала строить карьеру ведущей. Несколько лет Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым, также у нее был роман с певцом Николаем Басковым. Далее у нее завязались отношения с бизнесменом Игорем Булатовым, которому знаменитость подарила сына, пишет издание «Телепрограмма».