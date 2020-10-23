Личное: “Превратилась в уг”

23.10.2020, 21:15, Разное

Народ, пишущий в рубрику, если вы продолжите тупить и посты для женатых перекладывать на свои ситуации редких встреч, и наоборот, посты для людей в секс-онли перекладывать на свои ситуации женатых пар, толку не будет.

Настолько игнорировать контекст может только ваша корона, закрывающая небо. Такая корона делит информацию на ту, которая этой короне удобна и неудобна, и неудобную игнорирует.

miss_again

Уважаемая Эволюция,

спасибо за возможность написать в рубрику и получить шанс попасть на разбор.

Предыдущее мое письмо опубликовано не было. Если сочтете возможным опубликовать для разбора это, то вкратце: уходит муж после почти 7 лет брака, перед самоизоляцией я потеряла работу, сейчас рынок в моей отрасли очень плох, поэтому сижу до сих пор без работы.

(Ничего не пишет про детей после семи лет брака. Если муж не хочет детей, то проблема не только в работе, значит она его в принципе не устраивает как жена. А если она не хочет, то понятно, почему уходит муж)

Муж психанул, что у кота с утра не был подсыпан корм, а я в тот момент делала нам кофе. Коту корм собиралась подсыпать сразу после того, как сделаю кофе. Муж заявил, что все дома на нем, психанул, разбил чашку и ушел. В процессе ссоры я просила не ссориться и лишь в конце в порыве сказала что-то типа “сам такой”. В этот период у нас велся ремонт на балконе за счет мужа. В итоге не разговариваем уже больше месяца вообще.

(Она полгода висит на шее мужа, на его замечание о корме коту, важно сказала, что готовит кофе для обоих, будто готовила обед из пяти блюд. Когда же он стал что-то высказывать, просила не ссориться как Штурман, но считает это примирительным поведением)

Через неделю после ссоры я написала ему всякую дичь о своей болюшке, на что получила кучу предъяв, включающих что я эгоистка, живу для себя, что так и не поняла, почему он психанул, и что разговаривать со мной он будет лишь однажды, когда будем обсуждать дележку имущества.

(Корм для кота – это мелочь. Но в этой мелкой ссоре он в очередной раз увидел, что она в упор не видит его больших вложений и не желает считаться с его мнением, что она всегда уверена в своей правоте и ведет себя как глухая стена. Немудрено, что он захотел развода)

Я была в разобранном состоянии. Ваш пост “Послали – иди” помог мне как-то собраться и справляться. Панические атаки не оставляют все это время. Каждый день начинаю с мантры “я обычный человек, мои силы иссякают от контроля над тем, что от меня не зависит”. Помогает уменьшить тревогу и почувствовать себя лучше. Пытаюсь переключать внимание на другие дела: рисую, тренируюсь, занимаюсь домом. Значимость мужа велика, но “люблю – не могу” – такого нет даже в острые периоды, когда хочется вернуть ощущение пола под ногами и этим полом видится брак.

(Она виновата перед мужем, но вместо того, чтобы осмыслить вину, растит корону Сокровища и зеленый виноград)

Я пыталась проанализировать ситуацию с точки зрения вложений и понять, почему его так бомбануло из-за кошачьего корма, учитывая, что его отсутствие – это не регулярная ситуация, а редкость. Я тоже слежу за котом не меньше. Пришла к выводу, что муж за это мое безработное время вкладывался в общий быт значительно больше, в том числе забрал часть дел, которые раньше делала я. В общем и целом он: оплачивал ипотеку, счета, покупал еду, заказывал коту корм, воду, купил новую стиралку, оплатил ремонт балкона, даже цветы привозил, чтобы подбодрить меня, когда один ездил в супермаркет на самоизоляции. Я же за это время превратилась в уг: апатия, нежелание выползать из дома за самым необходимым, хотя я тоже вкладывалась, чем могла – уборка, стирка, глажка, купила также кое-что из бытовой техники в дом.

(Ну вот, здесь сами все видите)

Прикинув все это, я ощутила вину за сложившуюся ситуацию и написала ему еще одно сообщение, что я поняла, почему он психанул, поняла, что была не права, что он вкладывался больше, а я была зациклена на себе, на своей ситуации с работой, поэтому была недостаточно внимательна. Написала, что он дорог и что не хочу, чтобы он уходил. Он ничего не ответил. Так прошла еще неделя, во время которой я продолжала делать домашние дела, наводить уют, стирала ему что-то по мелочи, когда запускала стирку.

(Он живет рядом, но она не подходит к нему, чтобы поговорить и извиниться, а пишет сообщение, чем формально признает свою вину и милостиво сообщает ему, что не хочет, чтобы он уходил. Наверное в ответ он должен был обрадоваться и охотно остаться)

Сегодня он пришел с работы и принес с собой коробки для переезда. Впервые за все это время заговорил:

– на выходных я съезжаю.

– снял квартиру?

– да.

– ты рад?

– безумно (ухмылка).

– хорошо.

(Гордая женщина. Величественная)

Меня начало трясти еще при виде коробок, хотя мне казалось, что я готова к этому. У меня есть возможность уехать завтра (в пятницу) к подруге с ночевкой и остаться у нее на всю субботу, пока он пакуется и уезжает. Стоит ли мне уезжать с ночевкой или уехать утром в субботу, чтобы не мешать ему собираться? У него еще скоро день рождения. У меня был приготовлен подарок. Стоит ли мне писать ему, что у меня есть подарок и мне было бы приятно, если бы он его забрал?

(Они сообщениями с мужем общается. С подругой у нее намного больше близость, чем с собственным мужем)

Мне очень страшно, потому что мне непонятно, что со мной дальше будет, что я буду делать. Вроде понимаю, что все, но что-то внутри (корона Победителя?) хочет надеяться, что это не конец.

(При чем тут корона Победителя?)

Спасибо, что прочитали.