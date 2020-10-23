Власти Дании ужесточили ограничения в связи с COVID-19

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23.10.2020, 21:08, Новости дня

Власти Дании ввели новые ограничения в связи с COVID-19, ношение масок станет обязательным, продажа алкоголя будет запрещена после 22.00, также запрещено будет собираться группами больше десяти человек.

Как сообщила премьер-министр Дании Метте Фредриксен, начиная c 29 октября, ношение масок станет обязательным внутри зданий, имеющих общественный доступ, в том числе в супермаркетах, магазинах, больницах и школах. С 26 октября будет запрещена продажа алкогольной продукции после 22.00, бары и рестораны также обязаны закрываться для посетителей в 22.00, передает РИА «Новости» со ссылкой на газета Copenhagen Post.

Также среди новых ограничений в связи с коронавирусом запрет на собрания с участием более десяти человек, ранее был установлен лимит в 50 человек.

По последней информации, в Дании выявлено 38 тыс. 622 случая заражения, за минувшие сутки были выявлены рекордные 859 случаев заражения. Из-за коронавируса скончались 697 человек, а выздоровели 31 тыс. 295 заболевших.

Ранее в Швеции из-за коронавируса ограничили посещение ночных клубов до 50 человек. Также в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 комендантский час ввели в нескольких районах Греции, в 38 департаментах Франции, а также в кипрских провинциях Лимасол и Пафос. Сообщалось также, что правительство Чехии одобрило приезд в республику для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 военных медиков из стран Евросоюза и НАТО. Кроме того, в четверг стало известно, что вся территория Польши отнесена к «красной» зоне распространения COVID-19. В пятницу власти Латвии обязали всех жителей страны надевать маски в публичных местах и ограничили число участников массовых мероприятий в целях сокращения числа заболеваний коронавирусом.

В сентябре газета ВЗГЛЯД сообщала, что в странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина.



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