США ввели санкции против российского химического института

23.10.2020, 21:08, Новости дня

Вашингтон ввел санкции против российского федерального государственного предприятия (ФГУП) «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ).

Санкции ввели по американскому закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), передает ТАСС со ссылкой на сообщение минфина США.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).