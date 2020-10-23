 

США ввели санкции против российского химического института

23.10.2020, 21:08, Новости дня

Вашингтон ввел санкции против российского федерального государственного предприятия (ФГУП) «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ЦНИИХМ).

Санкции ввели по американскому закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), передает ТАСС со ссылкой на сообщение минфина США.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).



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