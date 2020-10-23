В Китае жареный чеснок назвали смертельно опасным

23.10.2020, 20:53, Разное

В Китае пользователь одной из социальных сетей назвал смертельно опасным употребление жареного чеснока. Полезный продукт после такой термической обработки не просто теряет свои свойства, но и накапливает вредные вещества.

По мнению пользователя WeChat, во время жарки содержащиеся в чесноке аминокислоты, жиры, крахмал, сахариды становятся канцерогеном акриламидом. Он может стать причиной возникновения онкологии. Продукт позволяется обжаривать, но только на слабом огне. От этого аромат чеснока усилится, и вреда организму от добавки к основному блюду не будет.

Как пишет “НьюИнформ”, в день можно употреблять два-три зубчика чеснока, чтобы продукт не оказывал негативного влияния на желудок и другие органы. Чеснок полезнее есть в свежем виде, так как он содержит аллицин, обладающий антисептическим и противораковым свойством. Приготовление продукта при высоких температурах ведет к разрушению важного для здоровья вещества.