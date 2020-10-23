Эксперт Субботин рассказал, как осенью избежать аварий на дорогах

23.10.2020, 20:53, Разное

Эксперт Вячеслав Субботин рассказал, как избежать аварий на дорогах осенью. Он объяснил, почему в это время года ездить также опасно, как и зимой.

Осенью необходимо готовиться к зимнему сезону. Автомобилистам следует подобрать соответствующие шины и обновить «незамерзайку» и посмотреть, в каком состоянии находятся фары. Вячеслав Субботин назвал главные опасности, которые существуют осенью на дорогах. Он дал ряд советов по поводу того, как их избежать.

Осенью на дорогах утром могут проявляться следы ночных заморозков. В особенности это касается мест, которые далеки от городской черты. В больших населенных пунктах дороги могут обрабатываться, к тому же зачастую температура воздуха здесь выше, нежели в отдаленных поселках. Выезжая на лед, машина может стать неуправляемой, риск увеличивается для транспортных средств с летней резиной.

Опасной является и высокая влажность, означающая то, что стекла постоянно будут потеть. У многих автомобилей присутствует плотная сборка, за счет этого всегда конденсируется влага внутри. Если забит салонный фильтр или же работает кондиционер, то проблемы не удастся избежать. В результате водитель вынужден открывать окна, чтобы сделать проветривание или протереть стекла.

Осенью рано темнеет, поэтому нужно позаботиться об исправном состоянии фар. Большинство недорогих марок авто имеют пластиковые стекла. Они быстро затираются, поэтому свет на дороге хуже распределяется.

По информации портала «Слово и дело», в бочок омывателя необходимо заливать незамерзающую жидкость. Он расположен в низу колесных ниш. Не лучшим вариантом является доливание туда горячей воды.