 

В саду старшей дочери Анны Хилькевич оказались больные коронавирусм дети

23.10.2020, 20:53, Разное

Известная российская актриса Анна Хилькевич пояснила о том, что в саду, куда она водит старшую дочь Арианну, оказались дети, больные коронавирусом. В результате звездной матери пришлось забирать наследницу раньше отведенного времени, чтобы сдать анализ на COVID-19.
Пост на эту тему Анна Хилькевич обнародовала в социальной сети Instagram. Она опубликовала фото со старшей дочерью, сделанное из медучреждения. В разгар рабочего дня на ее телефон пришло сообщение из детского сада. Всех родителей попросили забрать детей из дошкольного учреждения и поехать сдать тест на коронавирус. Такие действия были необходимы, поскольку в группе оказался один инфицированный ребенок.

В результате родители перенесли свои планы, отправились в лаборатории, а потом взяли малышей с собой на работу или же отвезли к бабушкам. По словам Хилькевич, пандемия заставляет всех учиться в потоке отпускания ситуаций. Актриса выразила надежду на то, что анализ у ее дочери будет отрицательным.

В комментариях фанаты отметили, что подобная ситуация сейчас является распространенной везде. В связи с этим не исключено, что она произошла в детском саду, который посещает дочь актрисы.

По информации портала «Глобал.МСК», ежедневно число зараженных коронавирусом в РФ растет. Знаменитости также получают положительные тесты на COVID-19, среди них Анна Семенович, Дмитрий Певцов, Михаил Шац, Гоша Куценко, Кристина Асмус и другие.



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