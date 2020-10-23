Бельгия привлекла армию для борьбы с коронавирусом

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23.10.2020, 20:48, Новости дня

Правительство Бельгии для борьбы с распространением коронавируса решило привлечь армию.

Министерство обороны страны готово отдать в распоряжение медиков технику и 1,5 тыс. военных, передает РИА «Новости» со ссылкой бельгийский телеканал RTBF.

Ведомство предоставит для гражданских целей машины скорой помощи, грузовые автомобили, вертолеты и военно-транспортные самолеты. Также минобороны организует прием больных коронавирусом в военном госпитале. Военнослужащих могут привлекать для оказания помощи домам престарелых и в тестировании на COVID-19.

С понедельника в Бельгии введен комендантский час, запрещена продажа алкоголя после 20.00, магазинам предписано не работать после 22.00. Традиционные новогодние базары отменены, жителям страны рекомендовано перейти на удаленную работу. C 26 октября больницы переходят на режим работы, при котором половина мест в отделениях интенсивной терапии отведена для больных с COVID-19. Газета ВЗГЛЯД в мае рассказывала, что из-за коронавируса Бельгия может прекратить свое существование как единая страна.



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