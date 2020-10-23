Золушку в новом фильме Disney сыграет темнокожий парень

23.10.2020, 20:48, Новости дня

Студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс, информирует Deadline.

Сообщается, что фильм снимается под названием Sneakerella, что можно перевести как «Кроссолушка». Действие сюжета развернется в Нью-Йорке, где главный герой в исполнении Джейкобса работает продавцом обуви в магазине покойной матери. Молодой человек мечтает стать дизайнером кроссовок, но ему приходится скрывать свой талант от приемного отца и двух сводных братьев, которые делают все, чтобы испортить ему жизнь. В современной интерпретации сказки герой вместо принцессы повстречает дочь известного баскетболиста, роль которого исполнит игрок NBA Джон Салли, передает РИА «Новости».

Создатели описывают фильм как поп/хип-хоп-мюзикл, его премьера назначена на следующий год.

В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.