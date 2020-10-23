 

В Одессе члены участковой избирательной комиссии пытались украсть бюллетени – СМИ

23.10.2020, 20:40, Новости дня

В Одессе несколько членов участковой избирательной комиссии №511347 пытались незаконно получить бюллетени для голосования на местных выборах. Об этом пишет одесское издание “Таймер”, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел 23 октября. Несколько членов участкома (“Таймер” пишет, что это представители партий “За майбутнє” и “Батьківщина”) прибыли в районную избирательную комиссию для получения бюллетеней на весь участок. Однако выяснилось, что комиссия их не уполномочила для получения документации.

Источник заявил, что правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 158-3 (фальсификация, кража, повреждение или уничтожение предвыборной документации) Уголовного кодекса Украины.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Собчак обругала журнал Vogue за призыв голосовать за Байдена

22.08 / Stern – в качестве эксперимента немцам начнут раздавать деньги на лучшую жизнь

18.08 / Квасьневский – попытки свергнуть Лукашенко могут привести к власти какого-нибудь пророссийского лидера

05.08 / Последствия взрыва в Бейруте показали из космоса

20.07 / Политика НБУ в отношении “ПриватБанка” останется прежней – Шевченко

14.09 / Нефть подорожала на фоне природных катаклизмов в США

04.08 / Гибралтар наш — Мадрид развернул в США «тайную кампанию» по убеждению конгрессменов

20.08 / Ученый объяснил, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе

10.09 / Названо условие применения самолета для вызова дождей в Крыму

24.10 / Глава МИД Армении раскрыл подробности переговоров в США по Карабаху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска